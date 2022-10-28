Депутат заксобрания Петербурга Крупник предложил ввести изучение языков программирования во всех школах РФ

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28 октября 2022, 08:31

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник в письме на имя министра просвещения Сергея Кравцова предложил дополнить школьный курс информатики изучением языков программирования.

Крупник, как сообщает RT, обратил внимание на то, что в последние годы в РФ ведутся разговоры о важности подготовки отечественных кадров в сфере IT. В этой связи депутат заксобрания Петербурга призвал пересмотреть школьный курс информатики и ввести изучение языков программирования для всех учебных заведений.