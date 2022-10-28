Грозит ли Ксении Собчак попасть в «черный список» Литвы

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28 октября 2022, 00:47 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Ксения Собчак. Фото: Павел Кашаев/globallook.com

Ксения Собчак пока находится в Литве. По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, израильский паспорт дал возможность г-же Собчак находиться в шенгенской зоне 90 дней. А, что дальше?

По мнению главы МИД Литвы, «Собчак порядок въезда не нарушила». Более того, это не первый случай, когда граждане Израиля из России или Беларуси через Литву приезжают на территорию ЕС.

«Пока г-жа Собчак не нарушила правила съезда и прибывания. Департамент безопасности Литвы не видит на данный момент угрозу для прибывания. Но если появится угроза. То ситуацию пересмотрим. Когда мы формируем «черные» списки, то делаем это с партнерами, чтобы санкции были эффективными. Г-жа Собчак не включена в санкционные списки ЕС, Великобритании, США. До сих пор, не было предпосылок, для юридического повода проверки в суде. Но это не означает, что они не появятся. Если есть основания, то человека могут включить в «черный список» и после пересечения границы. Этот вопрос, будет решать Служба национальной безопасности. Мы слушаем ее рекомендации. Хотя, г-жа Собчак позиционирует себя как представитель оппозиции, мы часто видим, что некоторая направленность совпадает с режимом РФ, но это субъективная оценка», - заявил глава МИД Литвы.