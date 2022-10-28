Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич прокомментировал речь президента России Владимира Путина

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28 октября 2022, 00:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выступил с речью в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава МИД Латвии прокомментировал речь президента России Владимира Путина на русском языке, видимо, чтобы России легче было «понять»:

«Это почти репетиция защитительной речи, в Международном трибунале, в Гааге или Нюрнберге».

Почему «голубой» дипломат Латвии вспомнил Нюрнберг – не совсем ясно… Видимо, в данный момент г-ну Ринкевичу это выгодно… Если уж вспомнил Нюрнбергский трибунал, то это хорошо. Очень хорошо! Видать, чует кошка «Риня», что его поездки в США к друзьям-последователям латышских легионеров СС уж точно даром не пройдут, да и вопль главы МИД Латвии о том, что латышские легионеры СС – «херои» Латвии, люди помнят… Ой, как помнят…

Да и кто спорит, что скамейка в зале «666» в Нюрнберге «нагрелась» от ожидания нацпатриотов-нацистов Латвии и их друзей…

Правильно г-н дипломат ЛГБТ Латвии и Нюрнберг вспомнил, и русский язык… Пригодится, однако…