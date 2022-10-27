Политический обозреватель Лауринавичюс: Приезд Собчак в Литву противоречит позиции государства

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27 октября 2022, 23:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: литовские СМИ

То, что г-жа Ксения Собчак находится в Литве уже нет секрета, и то, что она въехала в страну по паспорту Израиля – тоже ведомо, но, по мнению политического обозревателя страны Марюса Лауринавичюса, ее приезд противоречит позициям, которые выражает государство. Почему?

Дело в том, что приезд такой публичной персоны, как Ксения Собчак, не может не быть под контролем службы безопасности страны, но противоречит позиции правительства Литвы:

«Тот факт, что ее впустили в Литву, полностью противоречит публично высказанной политике страны, о которой заявляло правительство. Было сказано, в период спецоперации Литва не впускает граждан России, за исключением гуманитарных причин. Для того, чтобы въехать в Литву должны быть серьезные основания. На каком основании впустили Собчак – «человека режима»? Это, якобы, начатое в отношении ее расследование в России, не является достаточным основанием. В таком случае, Литва должна впустить очень много людей этого режима России. Почему бы тогда в данной ситуации не впустить представителя ФСБ, ведь их тоже сажают в тюрьму?», - заявил литовский обозреватель.

А вот главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис так прокомментировал ситуацию приезда Собчак:

«Приезд Собчак в Литву не означает, что государство не должно предпринимать дополнительные действия для обеспечения безопасности страны – оценить, может ли данная персона из России представлять угрозу национальной безопасности страны. Самый важный вопрос, который возникает – на каком основании она попала в Литву? Должностные лица Службы государственной охраны границы Литвы не совершили ничего противозаконного, разрешив въезд Ксении Собчак в страну…Но должны быть веские основания въезда гражданки России в Литву. Служба государственной безопасности оценит это».