Бывшего вице-мэра Ставрополя признали виновным в организации убийств

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27 октября 2022, 18:00 Ксения Калуга

Суд признал виновным бывшего вице-мэра Ставрополя Андрея Уткина за организацию убийств. Мужчине назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Установлено, что в 2004 году двое мужчин захотели получить часть права собственности на имущество одной из коммерческих организаций, учредителем которого являлся бывший вице-мэр Ставрополя. Они решили взорвать Уткина в момент его выезда на автомобиле со двора, однако устройство не сработало. Мужчина остался жив.

После этого бывший чиновник решил отомстить злоумышленникам и организовал их убийство. К делу он привлёк сотрудника правоохранительных органов и 9 членов «устойчивой вооруженной группы».

В январе и феврале 2005 года подчинённые правоохранителя доставили мужчин на территорию пивоваренного завода в Пятигорске, где и совершили убийства. После этого тела жертв закопали в заранее подготовленные ямы в лесах Кавказских Минеральных Вод.

«В 2010-2012 годах члены вооруженной группы были осуждены за убийство по найму. Бывшему сотруднику полиции обвинительный приговор был вынесен в августе 2022 года», – сообщает сайт СК РФ.

Бывшему вице-мэру города Ставрополя назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.