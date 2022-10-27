Депутаты Госдумы проголосовали за разрешение мобилизовывать граждан с судимостью за тяжкие преступления

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27 октября 2022, 15:37

здание Госдумы в Москве, Sergey Bulkin/ globallookpress.com

Депутаты Государственной думы РФ в четверг, 27 октября, проголосовали за принятие в третьем чтении поправок, разрешающих призывать в рамках мобилизации граждан с судимостью за тяжкие преступления.

По информации РБК, этот законопроект инициировали председатель комитета по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов и его заместитель, полковник, герой России Андрей Красов.

Законодатели предложили изменить п. 4 ст. 17 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации», запрещающий призывать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за совершение тяжкого преступления.

Авторы предложили сохранить запрет на мобилизацию для осужденных за ряд преступлений, в том числе за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, преступления, связанные с терроризмом, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного судна, незаконное обращение с ядерными материалами, госизмену, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством либо организацией, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти.