«Изобретатели для Фронта» − народная инженерная мысль работает на Победу

Аргументы Недели → Общество 13+

27 октября 2022, 15:23 Анна Шершнёва

Расширение фронта и развитие боевых действий Спецоперации ВС России на Украине требует поддержки всей страны. Общество стремится всеми силами помочь нашим военным. Особо ощутимым оказался дефицит околовоенных приборов и приспособлений, которые нередко спасают жизни бойцов на передовой. Разработкой таких необходимых «гаджетов» занимается группа народных подвижников, которые на личном опыте знают нужды военных в условиях боевых действий. Сегодня мы знакомим читателей «Аргументов недели» с технарями и разработчиками из группы «Изобретатели для фронта». Слово инженерной мысли.

«Когда я сидела на позициях, нас донимали украинские дроны, они вели разведку, а иногда сбрасывали гранаты. Однажды такой гранатой срезало кисть руки нашему бойцу. Стрелять по ним было почти бесполезно, и у нас не было средств борьбы с ними, только бессильная злость. Мы слышали о противодронных ружьях, но тогда полтора года назад, это было для нас чем-то фантастическим, запредельным по доставке и по стоимости. Тогда зародилась мечта изобрести какой-нибудь прибор из подручных средств, способный создавать помехи дронам», − рассказывает Анна, в недавнем прошлом медик одного из батальонов ЛНР, которая деятельно и самоотверженно помогает технической группе проекта.

«С началом СВО, я стал отслеживать новости и заинтересовался применением дронов. Тогда у наших бойцов их было мало и, в основном, это были лёгкие, почти игрушечные китайские квадрокоптеры, способные висеть в воздухе не более 20-ти минут. У армейских были ещё БПЛА-самолёты, типа «орланов», те могли находиться в воздухе много часов, но запускать и приземлять их, как я понял, была «проблема» − с катапульты и с парашютом. Но разве нельзя объединить квадрокоптер с самолётом? − подумал я. В то время я ещё плохо разбирался в дронах и авиамоделировании, и не знал, что такие решения уже несколько десятилетий существуют, VTOL − vertical take-off and landing, − машина вертикального взлёта и посадки. Китайцы, например, реализовали это в своих дронах-гибридах. Я стал искать решения в Интернете, и пришёл к выводу, что надо создать собственный гибрид из китайских комплектующих, который по стоимости бы выходил дешевле существующих аналогов», − делится самостоятельно приобретённым опытом вчерашний школьник, а теперь студент одного из московских вузов Илья.

Молодой энтузиаст долго искал единомышленников среди своих знакомых в Москве, но нашёл их в других городах России. Так парни из Москвы, Ростова-на-Дону и Иркутска создали свою тг-группу разработчиков Russian Military DroneZ - RMDZ, а свой проект VTOL-дрона назвали «Коршун» − в честь одного из первых советских БПЛА. Группа быстро набрала популярность, и к обсуждению присоединились уже серьёзные специалисты - радиотехники, инженеры, программисты, химики, операторы 3D-принтеров.

Фото: VTOL-БПЛА Коршун

Идеи и специалисты приходили всё новые, и проблемы требовали комплексного подхода, коллективного «мозгового штурма», − так решено было создать общую группу «Изобретатели для Фронта», куда могли бы войти все, кто занимается подобными околовоенными разработками, а также гуманитарщики и военные, которые могут внедрять и применять эти изобретения.

На сегодня в группе 6 направлений разработок:

- VTOL-дрон «Коршун»;

- системы обнаружения дронов;

- противодронное СВЧ-оружие (дронобойка и пушка);

- хвостовики и системы сброса для дронов;

- технологии изготовления корпусов планеров из композитных материалов;

- маскировочные материалы, непроницаемые для лучей тепловизора.

Из шести направлений пока только три вышли на стадию реализации или массового производства - 3D-печать хвостовиков и систем сброса для дронов от Артёма, инженера из Подмосковья.

Хвостовики

А также изготовление композитных корпусов дронов (которые по себестоимости получаются значительно дешевле китайских) - их изготовление освоил Александр, инженер из Ростовской области. Александр ищет авиамоделистов и спонсоров для внедрения своей технологии.

Фото: Детали для корпусов дронов под композитную обработку

Направленную антенну, (вращающуюся, соединённую с анализатором сигналов), которая способна решить проблему обнаружения дронов на большом расстоянии в данный момент испытывает инженер из Москвы Евгений. Остальные находятся на стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Фото: Антенна - пеленгатор дронов

С различными трудностями приходится сталкиваться в этом процессе - нехваткой средств, отечественной компонентной базы и сложности с логистикой. Так RMDZ, кое-как найдя деньги на закупку комплектующих из Китая, столкнулись с тем, что некоторые поставщики отказывались принимать переводы из России, тянули с поставкой и, в конце концов, поставили бракованный двигатель. Сейчас «Коршун» в сборе, но требует замены двигателя и ПО. Не желая зависеть от китайских поставщиков, разработчики противодронного ружья - дронобойки, москвичи Игорь и Анна решили создать прибор из того, «что есть у всех» − магнетронов от микроволновок. Но недавние испытания показали, что прибор нуждается в серьёзной доработке, закупке новых комплектующих и серии довольно сложных экспериментов.

С отсутствием отечественной компонентной базы столкнулся также уже знакомый нашим читателям и хорошо известный защитник Донбасса, крымчанин Танай, бывший боец батальона «Восток», разрабатывающий СВЧ-пушку, способную сжигать электронику дронов. «Во времена СССР можно было бы достать всё, что мне нужно, включая мощный магнетрон и силовую установку, но сейчас производство этих компонентов прекращено и мне остаётся, как сталкеру, искать разрушенные предприятия, где всё это чудом уцелело», − делится техническими проблемами Танай.

У инженера-технолога из Симферополя Сергея проблема куда более решаемая − необходимо найти спонсора на покупку оборудования для производства маскировочной ткани. Автор разработки заснял демонстрационный ролик своих трудов.

Маскировочный крем под тепловизором

Сергей несколько лет возил гуманитарку в ЛНР, но с появлением у противника «джавелинов» с тепловизионной системой наведения принял решение сосредоточиться на разработке материалов, непроницаемых для тепловизоров. На это он потратил пять лет и создал-таки образцы ткани, скотча и маскировочного крема.

Группа «Изобретатели для Фронта» не останавливает работу и ищет единомышленников и спонсоров. Группа проекта в Telegram закрытая и не предполагает праздного интереса, если вы знаете, как помочь ребятам в их остро необходимой работе, присылайте все пожелания и обращения на почту: rmdrones@mail.ru либо обращайтесь к автору материала.