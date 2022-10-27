Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели. Кубань → Общество

Депутаты ЗСК решили повысить размеры выплат на детей в приемных семьях

, 14:42

Депутаты ЗСК решили повысить размеры выплат на детей в приемных семьях

На очередной сессии в Заксобрании Кубани депутаты приняли решение повысить размеры выплат на детей в приемных семьях. Соответствующие изменения парламентарии внесли в законодательные акты края.

Поправки предполагают увеличение размера ежемесячных денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой до уровня не ниже установленной в регионе величины прожиточного минимума для детей. Кроме того, как уточнили в пресс-службе кубанского парламента, изменениями уточняется порядок проведения этих выплат.

Изменения прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Он отметил, что общество и государство обязаны сделать всё для того, чтобы дети в приёмных семьях могли вырасти достойными гражданами своей страны.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей