Депутаты ЗСК решили повысить размеры выплат на детей в приемных семьях

На очередной сессии в Заксобрании Кубани депутаты приняли решение повысить размеры выплат на детей в приемных семьях. Соответствующие изменения парламентарии внесли в законодательные акты края.
Поправки предполагают увеличение размера ежемесячных денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой до уровня не ниже установленной в регионе величины прожиточного минимума для детей. Кроме того, как уточнили в пресс-службе кубанского парламента, изменениями уточняется порядок проведения этих выплат.
Изменения прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Он отметил, что общество и государство обязаны сделать всё для того, чтобы дети в приёмных семьях могли вырасти достойными гражданами своей страны.
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