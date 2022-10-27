Депутаты ЗСК решили повысить размеры выплат на детей в приемных семьях

Аргументы Недели. Кубань → Общество

27 октября 2022, 14:42

На очередной сессии в Заксобрании Кубани депутаты приняли решение повысить размеры выплат на детей в приемных семьях. Соответствующие изменения парламентарии внесли в законодательные акты края.



Поправки предполагают увеличение размера ежемесячных денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой до уровня не ниже установленной в регионе величины прожиточного минимума для детей. Кроме того, как уточнили в пресс-службе кубанского парламента, изменениями уточняется порядок проведения этих выплат.



Изменения прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Он отметил, что общество и государство обязаны сделать всё для того, чтобы дети в приёмных семьях могли вырасти достойными гражданами своей страны.