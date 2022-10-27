Погиб, спасая товарища: о герое-спецназовце майоре Калмыкове

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27 октября 2022, 13:27 Михаил ФЕДОРОВ

Фото предоставлено автором и из открытых источников

Придя в очередной раз на Коминтерновское кладбище Воронежа почтить память Героя России Романа Филипова, в конце Аллеи Славы я остановился около оградки, уложенной изнутри венками. На табличке на кресте увидел портрет майора со звездой Героя на кителе и прочитал: «Калмыков Алексей Николаевич, 08.12.1988 – 11.04.2022».



Задался вопросом, кто это такой. Работники кладбища мне толком ничего пояснить не смогли, хотя сказали, что следит за могилкой кто-то из родственников. При этом заметив:



– В отличие от других…

Посыпались возмущения, что родственники бросили часть могил.

Могила Калмыкова



Так могила когда-то мэра Гольца уже давно пришла в негодность и может провалиться – уйти в землю, что у меня вызвало разве что огорчение за полковника, на сломе эпох в 90-е ставшего во главе моего города.



А за могилой Калмыкова следили… Как и за местом захоронения Романа Филипова…

Получив ранения, не покинул поле боя

Задавшись целью узнать, кто такой Калмыков, я нашел на сайте «Герои Страны» справку:



«Калмыков Алексей Николаевич – заместитель командира отряда воинской части специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, майор… Окончил среднюю школу № 28 в Астрахани… более десяти лет прослужил в частях Главного разведывательного управления… заместитель командира отряда спецназа… В 2014 году участвовал в операции по возвращению Крыма в состав России…»



На сайте губернатора Астраханской области нашел сообщение об открытии мемориальной доски Герою:



«На фасаде астраханского регионального отделения ДОСААФ увековечили имя спецназовца Алексея Калмыкова.

Заместитель командира отряда спецназа министерства обороны Российской Федерации майор Алексей Николаевич Калмыков принимал участие в специальной военной операции на Украине: со своим подразделением он выполнял сложные задания на передовой.

Майор Калмыков



К марту 2022 года, когда начался основной штурм Мариуполя, майор Калмыков был неоднократно контужен, получил минно-взрывную травму, множественные огнестрельные и осколочные ранения обеих ног, но поле боя не покинул.



11 апреля, при обходе мариупольского морского порта, Калмыков заметил, как из-за угла здания в спецназовцев выстрелили из ручного огнемета. В последнюю секунду замкомандира закрыл собой радиста и спас его ценой своей жизни.



Алексею было только 34 года.



За подвиг, совершенный при освобождении Мариуполя, майору посмертно присвоено звание Героя России.



13 июля в Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в Воронеже звезду Героя вручили родителям Алексея».

Спецназовцы с боями вышли к окраине

Еще на сайте Проза.ру находим:



«Калмыков Алексей Николаевич… родился 8 декабря 1988 в Астрахани… зам. командира войсковой части 87579, командир отряда спецназа МО России...

В спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины принимал участие практически с самого ее начала. Спецназовцы выполняли самые сложные задачи, действуя, как говорят, на «передке». В феврале майор Калмыков со своими подчиненными прорывался к Мариуполю, где противник сосредоточил большое количество не только своих вооруженных сил, но националистов из полка «Азов». Там же осталось много местных жителей, которым националисты намеренно не давали покинуть город и прикрывались ими как живым щитом. Колонна российского спецназа, шедшая в направлении города, попала в засаду. Огонь был плотным, били со всех сторон. Алексей не потерял самообладания, отдавая четкие указания, вывел своих из-под огня противника, и спецназовцы вступили в бой. И так – изо дня в день, от рубежа к рубежу, освобождая населенные пункты, сквозь огонь противника, спецназовцы с боями вышли к окраине города…»



Теперь я искал возможность встретиться с родными Алексея Николаевича и поговорить с ними о том, как Леша рос, кем хотел стать, как выбрал стезю военного. Но, не имея иной возможности встретиться, ездил на Коминтерновское кладбище и у могилы майора ждал, когда кто-нибудь придет. Написал письмо родным с просьбой о встрече, которое оставил в конторе кладбища, но мне никто не звонил.

И успокаивал себя: ты приходишь проведать Героя, чего еще надо? А что не встречаешь родных, могилу ведь содержат в порядке. Ее при каждом моем визите убирали курсанты, как и другие могилы военных на Аллее Славы.

Курсант Калмыков принимает присягу

И само собой во мне рождался рассказ о детстве, юности, молодости и боевом пути спецназовца с Астрахани, который может родиться и в душе каждого.



Совсем рядом с могилой майора упокоился скульптор Иван Дикунов, которого я знал, и он мог бы отлить бюст Калмыкова, но и это не встревожило меня: не сомневался – памятник сделают другие ваятели.

Дань памяти в Академии

Я читал о том, что звезду Героя вручили родным Алексея Калмыкова в Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина и, выяснив, что он там учился, понял, почему вручение прошло в академии.

Узнал, как торжественно, со всей силой скорби и почтения подвигу майора прошла церемония награждения в академии. Стоял почетный караул. Стояли юнармейцы, курсанты, офицеры. А перед ними у памятников Жуковскому и Гагарину – родные Алексея Калмыкова. Вот офицер с поднятой саблей доложил начальнику академии генерал-полковнику Зиброву. Вот курсанты принесли грамоту о присвоении звания Героя и коробочку со звездой. Начальник академии вручил их родным Героя.

Начальник академии вручает награду

Академия вспомнила своего когда-то курсанта Калмыкова, прошедшего путь от лейтенанта до майора, защищавшего Россию от боевиков на Кавказе и спасавшего Русский мир на Украине.



На Аллее авиационной славы в академии теперь выбито имя Героя майора Алексея Калмыкова.



Я все больше узнавал об этом юноше, выросшем в яркого офицера. В августе 2006 года он поступил в военное заведение и в 2011 году окончил. Служил командиром взвода радиопомех роты радиоэлектронной борьбы 205-й отдельной мотострелковой бригады, уже через год стал заместителем группы специального назначения, потом – командиром группы и вот – заместителем командира отряда бригады спецназначения.



Участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике с апреля 2019 по январь 2020 года и с декабря 2020 по март 2021 года. Награжден медалью Суворова! Эта медаль является одной из наиболее элитных наград среди военных. Стать ее обладателем можно за выдающиеся заслуги перед державой или подразделением, связанным со значительными рисками для жизни.

Такой награде и послужному списку позавидовал бы любой настоящий офицер!

Воевал в Донбассе

В документе о представлении Калмыкова к званию Героя России прочитал то, что дополняло рассказ о его подвиге.



«В ходе проведения операции являлся командиром… штурмового отряда. Умело руководил подчиненными, что способствовало успешному выполнению всех поставленных боевых задач. Постоянно находился в первом эшелоне на наиболее опасных направлениях наступления».

Почетный караул в академии



«28 февраля 2022 г. в районе населенного пункта Тополиное отряд вступил в бой с превосходящими силами противника. Офицер грамотно и оперативно организовал вывод личного состава и техники из-под обстрела, лично управлял огнем ствольной артиллерии. В результате смелых и решительных действий майора Калмыкова А.Н. и его подразделения было уничтожено до взвода пехоты противника, созданы условия для овладения населенным пунктом Старый Крым».



Я нашёл на карте Тополиное, от которого через Старый Крым лежал путь к Мариуполю. 2 марта 2022 года Старый Крым был освобожден, и наши войска приблизились к морю.



«Майор Калмыков А.Н. особо отличился в боях за Мариуполь. В период с 7 марта по 11 апреля 2022 г., в условиях непрекращающихся перестрелок с неонацистами, его отрядом освобождено несколько кварталов частного сектора города. Лично офицером были уничтожены более 40 военнослужащих ВСУ, 10 единиц военной техники, в том числе 2 танка, взято в плен 7 военнослужащих пограничных войск Украины. Своим примером и мужеством вдохновлял подчиненных, был неоднократно контужен, получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения обеих ног, но поля боя не покинул».

Спецназовец-командир

И вновь читаю документ:



«11 апреля 2022 г. в ходе штурма очередного здания офицер заметил, что по позиции подразделения произведен выстрел из РПО «Шмель». Проявляя исключительный героизм, майор Калмыков А.Н. закрыл своим телом от разрыва боеприпаса подчиненного радиста-разведчика и от полученных ранений скончался на месте».

Грамота о присвоении звания Героя России



Закрыл своим телом… Видимо, в ту секунду, когда увидел гранатометчика, подумал не столько о себе, сколько о том, как спасти товарища.



Думаю, что всем жителям Мариуполя, кто помнит ужасы нацистских издевательств, стоит знать, что в одном из кварталов погиб майор Алексей Калмыков.