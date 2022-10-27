Евангелисты отказались от участия в СВО

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27 октября 2022, 13:24

Два жителя Краснодарского края отказались от участия в военных мероприятиях на Украине по религиозным соображениям. В гарнизоне Ставрополья они сообщили, что не могут брать в руки оружие, так как являются евангелистами.



В религиозной организации, где состоят пацифисты, подтвердили их приверженность евангелистским взглядам. Они активно посещают церковь и имеют положительную характеристику. Сторона защиты мобилизованных отмечает, кто Конституция позволяет им отказаться от воинской службы, воспользовавшись правом альтернативной службы.



Максима и Сергея мобилизовали в конце сентября, несмотря на заявления, в котором они подробно описали причину нежелания отдавать воинский долг. В дело вмешался Следственный комитет.



Религиозная организация «Непоколебимое основание», где состоят мужчины, готова отстаивать права своих прихожан. Адвокат мобилизованных сообщил, что они не успели предупредить военкомат о своём религиозном статусе. Мобилизация прошла слишком быстро.



Евангелистам уже предложили службу, где они не будут использовать оружие. Но сторона защиты в это не верит. Военная ситуация может поставить их перед выбором, где потребуется стрелять. Чтобы исключить это, необходима демобилизация. Как прецедент, суд Ленинградской области приостановил мобилизацию евангелиста, который был призван на службу ранее.