У россиян снизился интерес к празднованию Хэллоуина

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27 октября 2022, 12:28 Ксения Калуга

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У россиян пропал интерес к празднованию Хэллоуина на 20%. В связи с этим некоторые рестораны решили не проводить тематические мероприятия. По словам рестораторов, бронирований на предстоящие выходные практически нет, а выручка сократилась на 30-50%.

По данным «Тинькофф Кассы», в последнюю неделю октября спрос на тыквы увеличился лишь на 26%, в то время как в прошлом году показатель рос на 49%, пишет «Коммерсант». Более того, ушли многие бренды, которые продавали тематические аксессуары и товары. Даже несмотря на наличие карнавальных костюмов и украшений в отечественных магазинах, рост продаж всё равно не наблюдается.

По мнению экспертов, снижение интереса в этом году носит «депрессивный» характер. Также на ситуацию повлияла частичная мобилизация, из-за которой часть экономически активного населения была призвана, а другая – покинула страну. В связи с этим у рестораторов и работников торговых центров есть опасения касаемо новогодних праздников. Однако некоторые всё же надеются, что активность потребителей восстановится к декабрю.