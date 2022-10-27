Депутат Милонов предложил запретить торговлю крепким алкоголем в микротаре

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27 октября 2022, 08:28

Виталий Милонов, Russian State Duma Photo Service/globallookpress.com

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в письме на имя вице-премьера Российской Федерации — главы Минпромторга Дениса Мантурова предложил запретить торговлю крепким алкоголем в микротаре.

Виталий Милонов заявил, что одной из проблем в России сейчас является чрезмерная доступность и наглядность спиртного в розничной торговле.

Как сообщает RT, депутат пояснил, что почти в каждом магазине на кассе можно увидеть в продаже крепкий алкоголь в емкостях до 100 г. Милонов выразил мнение, что это провоцирует спонтанную покупку у клиентов и развивает толерантность к употреблению спиртного.