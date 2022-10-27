В Латвии нацпатриоты продолжают бороться с русским языком

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27 октября 2022, 00:43 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Нет, не угомонятся нацпатриоты Латвии – выдумывают все новые и новые «правила», чтобы борьба с русским языком «шла успешнее»...

Честное слово, я словно побывала в психиатрической лечебнице – глас сумасшедшего... В Латвии есть очень сомнительный музыкант Марцис Кулис – он каким-то образом попал в партию «Консервативных», которая с треском провалилась на выборах нынче в Сейм, но какое он имеет отношение к политике – Богу одному известно! Прости, Господи, но дурень музыкант Марцис еще тот...

Намедни, член партии «Консервативные» г-н Кулис заявил публично:

«За разговор с латышом на русском, против его воли, нужно установить штраф в размере 4000 евро. Быть может тогда рашисты, наконец, поймут, что тут Латвия!»

Я, конечно, все понимаю – в Латвии государственный язык – латышский, и элементарное уважение к стране – знать язык, особенно, когда человек проживает в Латвии постоянно. Это не только касается Латвии, но и любой другой страны, в которой человек проживает постоянно! Мое мнение.

Но, не перегнули ли палку, г-да нацпатриоты? Не дурь ли это? Более того, не помешательство?

Поймите правильно, всех латвийцев не корректно сравнивать с нацистами! Нет! Но паршивая овца портит все стадо и создает общественное мнение о Латвии в мире... Мне очень неприятно, что Латвия, практически каждый день, дает повод смеяться над собой и теряет остатки уважения... Из-за таких «овец». Зачем «выпускать» в публичное пространство, прости, Господи, таких идиотов? Не секрет, что Латвия – маленькая страна, с гражданами, которые просто бегут в заморские страны, чтобы выжить... Нет секрета в Европе, что Латвия ничегошеньки не производит, а только распродает, что осталось от лучших времен... Интересно, откуда такие амбиции? Пустые разговоры и лозунги – визитная карточка Латвии, но дурь-то... Вроде, исторически латвийцы спокойно трудились на почве крестьянства и не лезли в большую политику...

Поняла! «Защиту» почувствовали от НАТО. Точно! Помню, как моя соседка-латышка раздухарилась – «У нас НАТО есть, если русские придут!»

Ну, что тут скажешь? Я посмотрела на нее и сказала – «Гав!»... Моментально захлопнула свою дверь...