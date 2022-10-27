Власти внесли в Госдуму законопроект о недопустимости использования иностранных слов

Аргументы Недели → Общество 13+

27 октября 2022, 00:36 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Госдума РФ / Konstantin Kokoshkin / https://www.globallookpress.com

Как стало известно, правительство внесло в Госдуму законопроект о недопустимости использования иностранных слов. Исключениями, при этом, являются слова, не имеющие общеупотребительных аналогов в русском языке, и также содержащиеся в нормативных словарях. Речь пойдёт о сферах, в которых использование государственного языка будет предусмотрено законом. Использование русского языка обязательно в деятельности органов власти, рекламе, судопроизводстве, продукции массовой информации, публичных исполнениях произведений искусства, при показах фильмов в кинозалах и в иных сферах.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что «указанная проектируемая норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов». Также утверждается, что законопроект повысит общий уровень грамотности граждан РФ, корректность использования государственного языка и обеспечит контроль за качеством подготовки «единого корпуса» справочников и словарей.