По мнению доктора Гилевой, цифровизация негативно влияет на детей

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27 октября 2022, 00:19 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

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Цифровизация давно стала неотъемлемой частью нашего общества. Высокие технологии продолжают развиваться и активно внедряются в совершенно разные сферы. Вот только по мнению психологов и других экспертов, на детей это может оказать крайне негативный эффект. Конечно, речь идёт не в целом об отмене цифровизации, и никто не подразумевает, что нужно жить без технологий. Но всё-таки должна быть и своеобразная «золотая середина Горация».

Представители СМИ пообщались с доктором биологических наук Ольгой Гилевой. Она как раз изучала детей, учащихся в различных школах. Это были традиционные школы, в которых цифровым технологиям обычно уделяют меньше внимания, и несколько учреждений, которые можно отнести к цифровым. То есть, в них уже, в свою очередь, упор идёт на высокие компьютерные технологии.

«С согласия родителей и самих детей шестиклассники были протестированы по целому ряду показателей», - поделилась в беседе с журналистами доктор Гилева, «Изучались показатели тревожности, электроэнцефалограмма головного мозга». Как выяснилось, дети традиционных и «технологических» школ различаются очень сильно. Дети в цифровой школе оказались подвержены большему стрессу, и при этом были вынуждены снижать свою эмоциональную нагрузку, потому в школе они не сильно волновались и не слишком напрягались по поводу учёбы.

«По электроэнцефалограмме были получены ошеломляющие данные», - отмечает эксперт, «Когда я первый раз увидела данные детей цифровой школы, то подумала, что у меня сломался прибор. У них вообще не активизировались никакие зоны мозга». Ольга Гилева выяснила, что эти дети не испытывают естественного для человеческого детеныша интереса к представителю своего биологического вида. Возможно, они даже воспринимают себя совсем иначе, как несколько иные существа.

Социализация обычно закладывается очень рано. При развитии физически изменяется мозг ребёнка, и эти изменения необратимы. Отсутствие реакции мозга на общение с другим человеком, что обязательно должно быть признаком даже очень маленького ребёнка – плохой признак. «У них ослаблены связи с социумом», - выносит вердикт доктор Гилева, «Можно предположить, что роль соплеменников для них играют цифровые устройства и виртуальные миры».

Также эксперт обращает внимание, что представители современной молодёжи нередко ведут себя очень странно. Они не демонстрируют сопереживания или эмоций. К примеру, несколько лет назад прошёл новостной сюжет, в котором машина скорой помощи попала в аварию. Вокруг было много людей, но большинство из них не испытывали сочувствия к больному. Молодёжь собралась рядом и только и делала, что снимала всё происходящее на телефоны.

«Какие ещё качества присущи этим детям?» - отмечает доктор, «Общее место – это слабое внимание и память. Это неудивительно – откуда бы взяться вниманию, если мозг не активизируется на общение с человеком?». Следствием такого формирования мозга может также стать отсутствие волевых качеств. Общаясь с цифровыми устройствами, эти дети просто не видят проявления воли. А также они обычно эмоционально неустойчивы, могут требовать к себе особого внимания и даже проявлять агрессию. К тому же госпожа Гилева указывают на то, что такие дети могут быть легко внушаемы. Ведь, прежде всего, они доверяют именно электронным устройствам.