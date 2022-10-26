Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание Путина о диалоге

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26 октября 2022, 21:43

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Фото: Aliu Balde /globallook.com

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время визита в Киев в среду передал президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от российского лидера Владимира Путина. Об этом сам Эмбало сообщил во время совместной пресс-конференции с Зеленским.

Напомним, накануне лидер африканской республики встречался в Кремле с президентом Путиным.

«Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским», - сказал Сисоку Эмбало.

Запись пресс-конференции размещена в телеграм-канале украинского президента. Эмбало также заявил, что налаживание диалога Киева и Москвы, в котором заинтересованы все африканские страны, было одной из целей его визита в Россию.