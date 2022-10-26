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Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Латвийского боксера Майриса Бриедиса травят нацпатриоты

, 19:51 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийского боксера Майриса Бриедиса травят нацпатриоты
Майрис Бриедис

Сегодня я совершенно точно знаю – у нацпатриотов Латвии нет «своих» по национальному признаку! Если ты не кричишь – «Хайль Гитлер», и не поносишь все, что связано с Россией, и даже если ты латыш, то ты непременно окажешься врагом! В прямом смысле. Латвийский боксер Майрис Бриедис ощутил все «прелести» нацпатриотов на себе!

Вся Европа уже в курсе, как правительство Латвии и нацпатриоты-нацисты расправляются с советскими памятниками. Со всеми без исключения! Иными словами, «правят» пока в Латвии те, кто «сражался за Адольфа Гитлера».

Буквально вчера, в латвийском городе Лиепая был снесен памятник «Защитникам Лиепаи» от солдат вермахта… Так нацпатриоты-нацисты называют свою «борьбу» с «оккупацией» Латвии СССР… Вот только при чем тут солдаты вермахта Адольфа Гитлера, который Латвию с латышами считал «придатком цивилизации» - ума не приложу… Но пособникам латышских легионеров СС виднее…

Латвийский боксер Майрис Бриедис – классный спортсмен, честный и открытый парень, трудяга… Гордость Латвии! Да, гордость латвийцев доброй воли, но не нацпатриотов – Майрис высказался о сносе советского памятника в Лиепае – «Нет больше тех, кто защитит Лиепаю!»

И спортсмена просто затравили нацпатриоты – мнение из социальных сетей:

«Заткнись, вата! Обидно, что такой человек носит латышское имя».

«Памятник был оккупантам, а не защитникам!»

Я так понимаю, что защитники Латвии – солдаты Адольфа Гитлера? Фашисты – защитники Латвии?»

Я никогда не забуду, как некогда добрая моя приятельница, и в голову мне не приходило, что на самом деле думает она, ответила мне на подобные вопросы – «Да, вполне может быть! Да, мы ждали немцев. Моя бабушка рассказывала, что когда немецкие солдаты заходили в деревню, то были очень воспитанные – чужого не брали, а эти русские солдаты – заваливались, отбирали еду…»

Заткнулась моя «приятельница» только после того, когда я ей напомнила, как эти благовоспитанные солдаты ее любимого Адольфа Гитлера, воровали предметы искусства в России, расстреливали беззащитных детей, женщин, стариков в Беларуси, напомнила, о Хатыни, Саласпилсе, еврейском Гетто в Латвии… Более того, я – дочь победившего солдата, велела этой «нацпатриотке» молчать на веки вечные, иначе ее постигнет Нюрнбергский трибунал, который никто не отменил!

Латвийского боксера Майриса Бриедиса травят нацпатриоты

Да, вот это то, что происходит в Латвии! Да, вот так сейчас тут разговаривают люди!

Пример еще? Пожалуйста!

Совершенно открытые мнения латвийцев в социальных сетях:

«Эх, сколько народа зря положили… Оставили бы этих латышей под Гитлером и было бы им «счастье»!»

«Наверное, хотели, что некоторых «онемечили», а других латышей поставили с собаками охранять «русских рабов»… По плану Розенберга».

«Танцы на костях этим латышам-нацистам выйдут боком».

«Су@и латышские! Им уже Холокост – не Холокост, а кости уничтоженных детей в Саласпилсе – не кости… Ответите за все! Судить вас будут!»

«Друг моей семьи был некий Калман Линкимер. Он один из немногих, кому удалось выжить в Лиепайском гетто. Он написал, что и как было… До войны он играл в футбольной команде Лиепаи, а когда началась война, то его семья не успела уехать из города… Так к нему утром пришли его латышские одноклубники и избили… Хорошо, что он не дожил до сегодняшнего дня. Вот вам и латыши».

«Насколько я знаю, памятник «Защитникам Лиепаи» был воздвигнут в честь латышских рабочих, которые в 1941 году защищали город… Нелюди, что же вы творите?»

«Мне совершенно понятно – власть, которая уничтожает память о преступлениях фашизма, повторит их вновь. Сейчас наступил момент – уничтожить нацизм! Как тогда… в 1945 году! Европа видит все и молчит! Надежда только на Россию!»

И с этим мнением я полностью согласна! Уничтожить нацизм может только Россия! Только!

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