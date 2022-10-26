Латвийского боксера Майриса Бриедиса травят нацпатриоты

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26 октября 2022, 19:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Майрис Бриедис

Сегодня я совершенно точно знаю – у нацпатриотов Латвии нет «своих» по национальному признаку! Если ты не кричишь – «Хайль Гитлер», и не поносишь все, что связано с Россией, и даже если ты латыш, то ты непременно окажешься врагом! В прямом смысле. Латвийский боксер Майрис Бриедис ощутил все «прелести» нацпатриотов на себе!



Вся Европа уже в курсе, как правительство Латвии и нацпатриоты-нацисты расправляются с советскими памятниками. Со всеми без исключения! Иными словами, «правят» пока в Латвии те, кто «сражался за Адольфа Гитлера».



Буквально вчера, в латвийском городе Лиепая был снесен памятник «Защитникам Лиепаи» от солдат вермахта… Так нацпатриоты-нацисты называют свою «борьбу» с «оккупацией» Латвии СССР… Вот только при чем тут солдаты вермахта Адольфа Гитлера, который Латвию с латышами считал «придатком цивилизации» - ума не приложу… Но пособникам латышских легионеров СС виднее…



Латвийский боксер Майрис Бриедис – классный спортсмен, честный и открытый парень, трудяга… Гордость Латвии! Да, гордость латвийцев доброй воли, но не нацпатриотов – Майрис высказался о сносе советского памятника в Лиепае – «Нет больше тех, кто защитит Лиепаю!»



И спортсмена просто затравили нацпатриоты – мнение из социальных сетей:



«Заткнись, вата! Обидно, что такой человек носит латышское имя».



«Памятник был оккупантам, а не защитникам!»



Я так понимаю, что защитники Латвии – солдаты Адольфа Гитлера? Фашисты – защитники Латвии?»



Я никогда не забуду, как некогда добрая моя приятельница, и в голову мне не приходило, что на самом деле думает она, ответила мне на подобные вопросы – «Да, вполне может быть! Да, мы ждали немцев. Моя бабушка рассказывала, что когда немецкие солдаты заходили в деревню, то были очень воспитанные – чужого не брали, а эти русские солдаты – заваливались, отбирали еду…»



Заткнулась моя «приятельница» только после того, когда я ей напомнила, как эти благовоспитанные солдаты ее любимого Адольфа Гитлера, воровали предметы искусства в России, расстреливали беззащитных детей, женщин, стариков в Беларуси, напомнила, о Хатыни, Саласпилсе, еврейском Гетто в Латвии… Более того, я – дочь победившего солдата, велела этой «нацпатриотке» молчать на веки вечные, иначе ее постигнет Нюрнбергский трибунал, который никто не отменил!





Да, вот это то, что происходит в Латвии! Да, вот так сейчас тут разговаривают люди!



Пример еще? Пожалуйста!



Совершенно открытые мнения латвийцев в социальных сетях:



«Эх, сколько народа зря положили… Оставили бы этих латышей под Гитлером и было бы им «счастье»!»



«Наверное, хотели, что некоторых «онемечили», а других латышей поставили с собаками охранять «русских рабов»… По плану Розенберга».



«Танцы на костях этим латышам-нацистам выйдут боком».



«Су@и латышские! Им уже Холокост – не Холокост, а кости уничтоженных детей в Саласпилсе – не кости… Ответите за все! Судить вас будут!»



«Друг моей семьи был некий Калман Линкимер. Он один из немногих, кому удалось выжить в Лиепайском гетто. Он написал, что и как было… До войны он играл в футбольной команде Лиепаи, а когда началась война, то его семья не успела уехать из города… Так к нему утром пришли его латышские одноклубники и избили… Хорошо, что он не дожил до сегодняшнего дня. Вот вам и латыши».



«Насколько я знаю, памятник «Защитникам Лиепаи» был воздвигнут в честь латышских рабочих, которые в 1941 году защищали город… Нелюди, что же вы творите?»



«Мне совершенно понятно – власть, которая уничтожает память о преступлениях фашизма, повторит их вновь. Сейчас наступил момент – уничтожить нацизм! Как тогда… в 1945 году! Европа видит все и молчит! Надежда только на Россию!»



И с этим мнением я полностью согласна! Уничтожить нацизм может только Россия! Только!