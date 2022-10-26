Почему Латвия оказалась не самой дружественной страной для украинцев

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26 октября 2022, 19:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: donpatriot.news

Сколько бы ни прогибались политики Латвии перед украинцами, а в список дружественных стран не попали!



Был проведен опрос Социологической группы «Рейтинг» и результаты удивили нацпатриотов Латвии – страна не попала в список дружественных в отношении украинцев…



97% украинцев наиболее дружественную страну назвали… Польшу… А к тройке дружественных лидеров присоединились США и Великобритания!



Помимо этого, дружественными к Украине опрошенные считают Литву (89%), Канаду (86%), Финляндию (74%), Швецию (69%), Францию (68%), Германию (65%), Данию (63%), Швейцарию (60%) и Японию (55%).



Около половины респондентов считают дружественными Турцию (51%) и Казахстан (46%), однако около 39% и 38% граждан соответственно назвали эти две страны нейтральными по отношению к Украине.



Китай для 63% опрошенных остается преимущественно нейтральной страной.



Враждебными украинцы считают Россию (97%), Белоруссию (85%) и Венгрию (42%).



Латвия в список не попала, что вызвало недоуменный вопрос самой националистической газеты Латвии "Неаткариги" - почему? Ведь недавно министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что Латвия находится на первом месте между странами, которые пожертвовали больше всего относительно внутреннего валового продукта (ВВП). Латвия с 24 января по 3 октября этого года пожертвовала Украине 0,9% от ВВП. На втором месте с 0,8% от ВВП находится Эстония, а третье место среди активных жертвователей у Польши - с 0,5% от ВВП.



Да, неприятно латвийцам! И их можно понять – встречали украинских беженцев с пониманием и сочувствием – селили у себя гостей из Украины, в пятизвездочных отелях с трехразовым питанием, бесплатные походы за продуктами в некоторые торговые центры Латвии, отдых в Юрмале, пособия, прием без знания государственного языка на работу, бесплатное обучение детей латышскому языку, за проезд в общественном транспорте платить не нужно, почитание национальных украинских праздников, флаги Украины по всей стране и даже новости на украинском в некоторых СМИ…



Нет! Украинцы не считают Латвию дружественной страной…



Знаете, меня это не удивляет! Уважают всегда сильные страны…



Думаю, что нацпатриоты из правительства Латвии непременно должны «выпрыгнуть из портков», чтобы добиться доброго взгляда от украинцев, а то ЕС денег не даст!