Депутат Петербурга подозревается в оказании помощи по незаконной легализации более 100 тысяч мигрантов

Аргументы Недели → Общество 13+

26 октября 2022, 18:18 Ксения Калуга

В Северной столице задержали депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования в Петербурге. Мужчина и его сообщники подозреваются в создании преступного сообщества по организации незаконной миграции и легализации более 100 тысяч иностранцев.

Злоумышленники с помощью электронной передачи данных о постановке и снятии с миграционного учёта, а также через прямую подачу документов в различные службы организовали постановку более 100 тысяч мигрантов на учёт по месту пребывания в нежилых помещениях без их намерения фактически проживать в данных помещениях. «Принимающей стороной выступили ряд организаций города, якобы оказывающих услуги по временному размещению граждан», – уточняет ведомство.

В ходе расследования следствие задержало 3 мужчин и 3 женщины. Организатор преступного сообщества попытался скрыться на территории Рязанской области.

СК провёл около 30 обысков и изъял оружие, компьютерную технику и документы. Сейчас сотрудники выясняют все детали произошедшего. По данному факту следствие возбудило уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ.