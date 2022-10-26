Ирина Волк: Из РФ экстрадирован гражданин Литвы, осужденный за наркоторговлю

Аргументы Недели → Общество 13+

26 октября 2022, 18:09 Ксения Калуга

Сегодня в пункте пропуска Чернышевское – Кибартай состоялась экстрадиция в Литовскую Республику гражданина этой страны Виталиюса Авсеенко, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По информации литовской стороны, осенью 2018 года мужчина был осужден за наркоторговлю.

«Авсеенко признан виновным и приговорен к 11 годам лишения свободы. Он воспользовался тем, что на период расследования уголовного дела был отпущен под залог, и покинул территорию Литвы», - сообщила Ирина Волк.

Виталиюса объявили в международный розыск. В декабре прошлого года Интерпол заявил, что мужчина находится в Москве. Его задержали в аэропорту Шереметьево.