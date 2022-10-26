Эксперт спрогнозировал, какая зима ждёт россиян

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26 октября 2022, 14:57 Ксения Калуга

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press, globallookpress.com

Климатолог рассказал, какая зима будет в России. По словам эксперта, из-за глобального потепления температура воздуха может подняться до аномально высоких значений. Однако есть и другой сценарий.



Россиян также могут ждать и рекордные морозы. Как объясняет специалист, в Северной Атлантике ослабевает сложная система океанических и воздушных течений, частью которой является Гольфстрим. Она же и создает благоприятный климат. Однако и она в последнее время стала ослабевать, в результате чего мы встречаемся с холодными аномалиями. Если Гольфстрим изменит своё течение, то в отдельных регионах возможно похолодание на 15-20 градусов.



По словам эксперта, оба сценария могут реализоваться. Сначала россиян будет ждать теплая зима, а потом их настигнут холода.