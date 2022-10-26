Свадеб стало меньше, и церемонии скромнее

Страна, похоже, переживает эволюцию отношения к браку и свадьбе как к «главному решению» и «главному дню».
За первые шесть месяцев 2022 г. в России зарегистрировано 492 тыс. браков. То есть по итогам года их вряд ли будет больше одного миллиона. А 10 лет назад в год игралось 1, 35 млн свадеб. Зато разводов существенно больше даже по сравнению с прошлым годом – 317 и 307 тыс. соответственно. Отрицательный естественный прирост (разница между рождаемостью и смертностью) уже выглядит устрашающе: к началу лета родилось 523 тыс. младенцев, а умерло 878 тыс. россиян.
Сколько бы ни вещалось с высоких трибун, что у нас особая страна, особые ценности и особый путь, в российской демографии не видно тенденций, всерьёз отличающих её от остальной Европы. Россияне женятся, разводятся, заводят детей и умирают в соответствии с общей постиндустриальной парадигмой. Даже процент женщин, вовсе не желающих заводить детей, в Москве, Париже и Берлине плавает на уровне 20%. Примерно столько же молодых семей материально зависят от родителей в России и Великобритании. Наша молодёжь заводит одного-двух детей в районе 30 лет – словно бездуховные голландцы или шведы. Однако российские власти не оставляют надежды перенаправить эти тенденции и убедить народ в прелестях многодетных семей, раннего материнства и сплочённости нации.
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