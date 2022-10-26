Иностранные авиакомпании в 2 раза нарастили перевозки в РФ, несмотря на санкционное давление

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26 октября 2022, 14:18 Ксения Калуга

Иностранные авиакомпании вдвое нарастили пассажирские перевозки в Россию, несмотря на санкционное давление. Согласно статистике, за 9 месяцев этого года они перевезли на рейсах в РФ и из страны 8,7 млн человек.

Что касается российских компаний, то они, наоборот, сократили международные перевозки из-за санкций почти на 16%, до 13 млн человек, пишут «Известия». Однако аналитики утверждают, что в следующем году отечественные организации смогут нарастить упущенное. По их словам, направления в Турцию, ОАЭ, Шри-Ланку, Таиланд, Китай и в другие страны станут ещё популярнее. Эксперты склоняются к тому, что в 2023 году на рейсах между Россией и Турцией можно ожидать около 7 млн человек. Перелёты в Китай также могут увеличиться, если страна снимет ковидные ограничения.

Также известно, что общее число пассажиров на международных рейсах в Россию и из страны за последние 9 месяцев выросло на 11% в годовом выражении – 21, 7 млн человек. Большинство воспользовалось аэропортами московского авиаузла – 13, 3 млн человек.

Сейчас в Россию летают 50 зарубежных авиакомпаний, из них 39 перевозчиков выполняют пассажирские рейсы. Они напрямую летают в Россию из Азербайджана, Армении, Афганистана, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Израиля, Иордании, Ирака, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Монголии, ОАЭ, Сербии, Туниса, Турции, Узбекистана, Эфиопии и из других стран.

На конец сентября российские авиакомпании летали в 15 стран. Это Азербайджан, Армения, Белоруссия, Египет, Израиль, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Мальдивы, ОАЭ, Таджикистан, Турция, Узбекистан, пишет источник. В октябре в список попали Сейшельские острова, Туркменистан, Куба и Венесуэла. До конца года должны появиться рейсы на Шри-Ланку, во Вьетнам, Лаос, Южную Корею и Таиланд.