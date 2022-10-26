Вирусолог Нетесов: «Коронавирус стал обыденностью»

Аргументы Недели → Общество 13+

26 октября 2022, 13:53 Антон Николаев

Фото: ru.freepik.com

Сергей Нетесов предположил, что будущие штаммы коронавируса будут появляться дальше, но они станут менее летальными. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Коронавирус стал обыденностью. Он стал существенно менее патогенным, т.е. летальность у него приближается к летальности от гриппа, но он изменчивый и будет меняться дальше. Как показывает нам предыдущий опыт по изучению эволюции вирусов, очень редко появляются варианты более патогенные. Как правило, эволюция идет в сторону более легко распространяемого штамма, но патогенность у него уменьшается, так как мы сознательно изолируем тех людей, которые тяжело болеют, и от них передачи коронавируса дальше нет».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ выявили два наиболее заразных подварианта коронавируса. Это подварианты «омикрон»-штамма коронавируса BQ.1.1, получившего название "цербер", и ВQ.1.