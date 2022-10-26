Экс-замгубернатора Ростовской области приговорили к условному сроку за аферу с песком

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26 октября 2022, 13:11 Ксения Калуга

Бывший заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш осужден за злоупотребление должностными полномочиями при строительстве стадиона «Ростов Арена». Оказывается, вместо качественного крупнозернистого песка использовали дешевый мелкозернистый, за который переплатили 80 млн рублей. За это мужчине дали четыре года условно.

Обвиняемый и его защита с наказанием не согласились. Они намерены обжаловать решение суда и добиться оправдательного приговора.

Адвокат заявил, что мелкозернистый песок был единственным возможным вариантом по всем показателям, а цена за него была экономически выгодной. Сидаш, в свою очередь, сообщил, что он делал всё возможное, чтобы не допустить срыва сроков строительства стадиона. Экс-замгубернатора также добавил, что не смотрел в проектно-сметную документацию, так не посчитал это своей обязанностью.