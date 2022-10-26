Опрос: Как может отразиться ​мобилизация на состоянии медицины​

Аргументы Недели → Общество 13+

26 октября 2022, 12:43 Ксения Калуга

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Недавно сервис «Актион Медицина» завершил опрос, в котором участвовало около 500 респондентов. Это были сотрудники медицинских учреждений. Они рассказали, коснулась ли их частичная мобилизация.

Как передаёт «Коммерсант», 53% ответили, что повестки к ним не приходили. 33% заявили, что повестки приходили и вручались. О том, что руководство учреждения оформила бронь, подтвердили 52% респондентов. 43% сообщили, что бронь для них не сделали.

Также опрос показал, что из-за мобилизации сотрудников открылись некоторые вакансии. Об этом сообщили 7% опрошенных. Большая часть (53%) заявила, что на это имеется другая причина: люди уходят по собственному желанию. Однако, по мнению, экспертов, решение так или иначе связано с частичной мобилизацией: некоторые медработники уехали в другую стану.

Столкнулись ли больницы и клиники с нехваткой кадров? Аналитики утверждают, что такая проблема существовала ещё до сентября этого года. Многие выпускники просто не хотят работать по специальности. Однако замещать вакансии мобилизованных необходимо. 82% опрошенных заявили, что будет увеличена нагрузка на персонал. 13% респондентов ответили, что будут приглашать специалистов из других регионов. 10% готовы отправить некоторых кадров на переподготовку. Эксперты, в свою очередь, предположили, что станут приглашать студентов и врачей-пенсионеров на замену мобилизованных медиков.