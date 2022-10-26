Адвокат Некрасов: бесконтрольное предоставление паспортных данных граждан ведет к росту числа любых мошенничеств

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26 октября 2022, 12:13

паспорт гражданина РФ, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов предупредил, что бесконтрольное предоставление паспортных данных граждан ведет к росту числа любых мошенничеств. Россияне отмечают, что паспортные данные требует практически везде: на почте, в службе доставки товаров, в поликлиниках и даже при записи детей в школы.

Нередко после предъявления паспортных данных люди получают письма или звонки от мошенников.

Адвокат Некрасов считает: неправильно, что в России «паспортный контроль» везде. По его словам, ни в США, ни в ЕС, ни даже во многих странах Азии таких требований нет.

Общественная служба новостей цитирует юриста: «Это совершенно избыточные требования, которые, увы, все же содержатся во многих нормах нашего законодательства. То есть государство сознательно видит в нас некоего гражданина, а не личность».

Некрасов отметил, что бесконтрольное (а оно почти всегда такое) распространение паспортных данных ведет к увеличению любых мошенничеств.

По словам адвоката, доказать свою правоту сложно, многие государственные инстанции имеют право запрашивать паспортные данные, с этим пока ничего не поделаешь. Но все же данные паспорта нужно стараться не предоставлять.

Глава проекта ОНФ "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева ранее рассказала об опасности утечки копии паспорта в интернет и ее попадания в руки злоумышленников.