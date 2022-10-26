Проблемы со здоровьем населения РФ весьма актуальны

Аргументы Недели → Общество 13+

26 октября 2022, 10:52 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: ПЦР-тест, Yoshio Tsunoda/AFLO

Пандемия коронавируса идёт на спад, и в скором времени может прекратить своё существование. Однако осадок от неё останется ещё на длительное время. Распространение опасной заразы нанесло немалый урон мировому здравоохранению. Российское – не исключение. К тому же есть и другие заболевания, которые, плюс ко всему, негативно влияют на экономическую составляющую. В Минздраве сообщили, что РФ всё ещё находится в списке стран с высоким бременем ВИЧ-ассоциированного туберкулёза. Отмечается высокий уровень заболевания гепатитом С. Но именно уханьский ковид заострил вопрос взаимозависимости здоровья и экономических успехов. Не стоит забывать и про посткоронавирусные осложнения, которые могут укоротить ожидаемую продолжительность здоровой жизни россиян.

Здоровье населения, как водится, один из самых важных экономических вопросов. Пандемия это отчётливо доказала. Согласно данным ВОЗ, респираторные инфекции остаются четвёртой ведущей причиной смертности в мире. Именно об этом в прошедший вторник сообщил Евгений Камкин, замминистра здравоохранения РФ. Между тем, по словам господина Камкина, наибольшее бремя приходится на инфекции, такие как ВИЧ, вирусные гепатиты и туберкулёз. Ежегодно в мире от них умирает более 3 млн человек. И для России эти проблемы тоже актуальны.

По словам эксперта, с одной стороны РФ вышла из списка стран с наибольшим бременем туберкулёза, и это положительный фактор, но с другой – она остаётся в списке стран с наибольшим бременем туберкулёза с лекарственной устойчивостью возбудителя, а также в перечне государств с высоким бременем ВИЧ-ассоциированного туберкулёза. Имеются проблемы с хроническим гепатитом С. С 2011 по 2021 годы, отмечает замминистра, включительно в России выявлено более 19 тысяч случаев заболевания острым гепатитом С и более 500 000 случаев заболевания хроническим гепатитом С.

Иными словами, и без ковида вопросов, требующих решения, достаточно много. Проблема заключается в том, что теперь к ним добавился коронавирус с его многочисленными и порою серьёзными осложнениями. Согласно данным от аналитика Елены Киселёвой, Счётная палата признала, что национальная цель по увеличению в РФ ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году теперь едва ли достижима из-за пандемии и текущей геополитической обстановки. И скорее всего, этот показатель к 2030 году может составить 75-76 лет.

Что до показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни, то с этим в стране тоже есть проблемы. По оценке Росстата, в 2020 году данный показатель составлял 58.9 лет, в 2021 – 59.4. Именно столько лет предстоит прожить человеку, родившемуся в данном году, без серьёзных проблем со здоровьем, ограничивающих повседневную жизнедеятельность. Госпожа Киселёва приводит в пример развитые страны Европы, где этот показатель выше на 5-6 лет, а в таких государствах, как Япония и Сингапур, он выше на 10 лет.

«Экономическое положение страны и здоровье населения – два неразрывно связанных между собой аспекта экономического развития», - отметил недавно вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, «Высокий уровень здоровья населения оказывает положительное влияние на его социальные и трудовые показатели, что в итоге отражается на экономическом благосостоянии».