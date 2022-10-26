Бесплатный проезд предложили сделать для членов семей мобилизованных россиян

Проезд в общественном транспорте для членов семей мобилизованных граждан России должен стать бесплатным. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирину Волынец.
По ее словам, правительство уже разрабатывает решения для защиты прав мобилизованных россиян и их семей. Одним из них, считает Волынец, должен стать бесплатным проезд в общественном транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий).
Она также отметила, что подобную меру необходимо ввести, чтобы «усилить социальную поддержку» семей граждан, принимающих участие в СВО на Украине.
Обращение отправлено на имя министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова.
Аргументы Недели → Самое читаемое
МИД РФ: выступление США на заседании Первого комитета ГА ООН подтвердило опасения России по поводу «грязной бомбы»
Штайнмайер во время визита в Киев пообещал, что в ближайшие дни Берлин поставит Украине РСЗО и дополнительные гаубицы
Официальный представитель Пентагона Райдер: США не видят признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие
- #ЗАУГЛОМ Академик Ткачук. После конфликта на Украине оружием Судного Дня станет биологическое
- 12:15 Врио губернатора Балицкий: к 1 ноября вся Запорожская область будет подключена к российскому газу
- 12:13 Адвокат Некрасов: бесконтрольное предоставление паспортных данных граждан ведет к росту числа любых мошенничеств
- 11:50 В загородном доме Собчак в Подмосковье проводят обыски по делу в отношении её коммерческого директора Суханова
- 11:31 Экс-депутат Верховной Рады Царёв: российские военные дошли до Одессы в начале СВО
- Telegram | (Подписаться) Добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, получат статус ветерана боевых действий наряду с военнослужащими ВС России - правительство РФ.