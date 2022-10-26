Бесплатный проезд предложили сделать для членов семей мобилизованных россиян

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26 октября 2022, 08:54 Источник: RT

Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Проезд в общественном транспорте для членов семей мобилизованных граждан России должен стать бесплатным. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирину Волынец.



По ее словам, правительство уже разрабатывает решения для защиты прав мобилизованных россиян и их семей. Одним из них, считает Волынец, должен стать бесплатным проезд в общественном транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий).



Она также отметила, что подобную меру необходимо ввести, чтобы «усилить социальную поддержку» семей граждан, принимающих участие в СВО на Украине.



Обращение отправлено на имя министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова.