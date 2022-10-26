Турецкая яхтенная индустрия может столкнуться с серьёзными проблемами из-за РФ

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26 октября 2022, 08:21 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

В недавно вышедшем материале New York Times отметили экстраординарный приток в Турцию элитных судов, связанных, по оценкам аналитиков, с подсанкционным капиталом из России. эксперты считают, что потенциальной реакцией Белого дома на готовность республики обеспечить так называемую «безопасную гавань» для российской элиты могут стать санкции против её яхтенной индустрии. Экс-куратор санкционной политики в Минфине США Дэниел Тенненбаум рассказал изданию, что у Вашингтона есть возможность наложения ограничений на приток в Турцию элитного морского транспорта.

По словам господина Тенненбаума, даже если в Анкаре не намерены открыто сотрудничать в вопросах соблюдения вторичных санкций против РФ, одним из средств принуждения являются американские рестрикции против организаций, обслуживающих предположительно связанных с состоятельными россиянами супер-яхты. Также упоминаются санкции против кейтерингового бизнеса, заправочных компаний и портовых операторов. Занесение в чёрный список рассчитано на то, чтобы лишить местную индустрию части клиентов из-за рубежа, в частности из Соединённых Штатов.

В газете приводят результаты аналитического исследования. Согласно этим данным, за последние месяцы в водах Турции пытались укрыться минимум 32 яхты, связанные с российским подсанкционным капиталом. По состоянию на 20 октября, в стране находилось не менее 13 подобных транспортных средств. Все они имели косвенное или прямое отношение к тем, кто занесён в чёрные списки. В издании отмечается, что прибытие этих кораблей стало фактором напряжённости в отношениях между США и Турцией. В Вашингтоне полагают, что Анкара готова открыть для РФ двери к своей финансовой системе.

В 2022 году яхтенная индустрия продемонстрировала рост спроса в глобальном разрезе. Несмотря на события, происходящие на территории Украины, и арест элитного транспорта из России в других странах, говорить, что это сильно повлияло на мировую отрасль – нельзя. Напротив, она переживает потрясения с минимальными потерями. В Boat International приводят результаты своего ежегодного доклада. Из него следует, что по состоянию на нынешний год 1024 супер-яхты находились в стадии проектирования или строительства. Это на 24% больше, чем показатель 2021 года.

Как отметил в разговоре со СМИ турецкий политолог Керим Хас, у США остаются серьёзные возможности по введению санкций против правительства Реджепа Эрдогана. Однако на данном этапе всё ограничивается предупреждениями о соблюдении «красных линий» во взаимодействии с Россией. Аналитик также считает, что Вашингтон будет находиться в режиме ожидания до начала выборов в Турции, чтобы посмотреть на их конечные результаты.