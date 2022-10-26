ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять снарядов калибром 152 мм

Аргументы Недели → Общество 13+

26 октября 2022, 07:50

MOD Russia, globallookpress.com

В среду ранним утром украинские военные формирования выпустили по Петровскому району Донецка десять снарядов калибром 152 миллиметра.

В сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, опубликованном в Telegram-канале СЦКК, говорится, что обстрел со стороны ВФУ зафиксирован по направлению: 5.34 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район) выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра. Менее, чем через час, в 6.30, по тому же населенному пункту выпущено пять таких же снарядов.

Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть столицы ДНР.

С 2014 года, когда Донецкая Народная Республика провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.