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Аргументы Недели Общество 13+

СК: В Саратове возбуждено уголовное дело о гибели троих человек на пожаре

, 19:13

СК: В Саратове возбуждено уголовное дело о гибели троих человек на пожаре
Фото: pixabay.com

В Саратове следователи возбудили уголовное дело о гибели троих человек, среди которых двое малолетних детей. Трагедия произошла около двух часов ночи. Случился пожар в доме.

Как сообщает ведомство, возгорание обнаружил 12-летний мальчик, который являлся сыном потерпевшей. О ситуации подросток рассказал соседям. Ему удалось спастись от пожара. Однако после тушения огня пожарные обнаружили тело 29-летней женщины и двух ее малолетних детей.

Сейчас следователи проводят расследования и устанавливают детали произошедшего.

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