Москвичи наблюдают солнечное затмение

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25 октября 2022, 16:01 Ксения Калуга

Фото: Светлана Иванова

Сегодня жители Москвы наблюдают солнечное затмение. Луна закрыла Солнце примерно на 70%. Специалисты рекомендуют носить солнцезащитные очки, чтобы не испортить зрение, наблюдая за Солнцем.

Астрономическое явление видно во всей Европейской части страны, а также в Западной Сибири. По словам экспертов, самая большая фаза проходит в Ханты-Мансийском автономном округе.

Наиболее ярко затмение проявило себя в 13:38, в тот момент небесное светило достигло высоты около 20 градусов над горизонтом. Завершится астрономическое явление в 16:02 по московскому времени.

По словам специалистов, через 2 недели ожидается полное затмение Луны. Однако его смогут увидеть только жители восточных регионов.