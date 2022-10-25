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Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Националисты Латвии демонтировали памятник защитникам города в период ВОВ

, 14:36 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Националисты Латвии демонтировали памятник защитникам города в период ВОВ

Латвия продолжает варварски ликвидировать памятники советского периода – сегодня, 25 октября, в Лиепае демонтировали памятник защитникам города, оборонявшим его в 1941 года от солдат вермахта.

Памятник «Защитникам Лиепаи» был открыт в 1960 году в честь обороны города 22 июня-29 июня 1941 года советскими войсками, и рабочими отрядами, против солдат вермахта в ВОВ. Скульптор – латыш. Э. Звирбулис.

Памятник «Защитникам Лиепаи» выполнен из бронзы…

Как говорят власти Латвии, этот памятник признан культурной ценностью, и посему будет передан на сохранение Музею оккупации…

А теперь вдумайтесь, дорогие читатели, не нужен оказался памятник тем людям, которые защищали город от нацистов! Не нужен!

Какие же выводы приходят в голову?

В Латвии, большинство латышей и их «пособников», просто ждали с огромным нетерпением солдат Адольфа Гитлера… А то, что победил Советский Солдат – им ком в горле до сих пор!

Почему же националистическому правительству Латвии открыто не сказать – «Наши предки воевали за Адольфа Гитлера. А мы продолжаем его идеи»?

Почему нужно вертеться, как «ужака под вилами» и придумывать «оправдания» - мол, нас «оккупировали» и вот мы «вносим» нынче ясность – «нет советскому прошлому».

Почему нацистский режим в Латвии в ВОВ правители Латвии называют оккупационным? Это же благо для нацпатриотов было! А как иначе, если те, кто освобождал мир от солдат вермахта – «враги» - им же сносят памятники, уничтожают память…

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