Что значат ограничительные меры в авиации по отношению к России

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25 октября 2022, 14:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

14 марта 2022 года EASA (Европейское агентство по авиационной безопасности) издало уведомление об ограничительных мерах в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Звучит серьезно и не совсем понятно, по сути. Что значит ограничительные меры в области авиации по отношению к РФ? Не значит ли это, что пассажиров могут ждать неприятные «нюансы» во время путешествия? С этим вопросом балтийское бюро «АН» обратилось к европейскому эксперту в области авиации Викторсу Зариньшу.

«Да, есть определенные изменения в отношении авиационной безопасности, которые появились в марте этого года. «Новые» правила «создала» EASA (Европейское агентство по авиационной безопасности). Какова цель? Цель уведомления — проинформировать все заинтересованные стороны в авиационной отрасли о действиях, предпринятых агентством по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA), по реализации ограничительных мер ЕС в отношении России, в отношении заявителей и держателей сертификатов EASA. В уведомлении также содержится дополнительная информация о влиянии этих ограничительных мер на некоторые права и обязанности авиационных предприятий в соответствии с правилами авиационной безопасности, подпадающими под действие Регламента (ЕС) 2018/1139. В этом уведомлении не рассматриваются последствия ограничительных мер в той мере, в какой они выходят за рамки Регламента (ЕС) 2018/1139, например, финансирование воздушных судов, брокерская деятельность и страхование.

Сложно понять? Объясню коротко и просто. Это означает, что все российские авиакомпании, в том числе и учебные центры, лишены сертификата «летной годности» и технического обслуживания. Например, самолет российской авиакомпании не может совершить полет ни в одну европейскую страну, поскольку вступает в силу данное уведомление.

Нет особого секрета, что российские самолеты, например, авиакомпании «Россия», были зарегистрированы в ирландском реестре, есть и самолеты, которые были зарегистрированы в «бермудском» реестре и обслуживались на основании сертификата EASA. А это значит, что более никакого обслуживания, технической поддержки эти самолеты российских авиакомпаний не смогут получить, потому как действия сертификата приостановлено.

Интересно, но ограничения касаются не только самолётов Airbus и Boeing, но также и SSJ100, и МС-21. Вертолётов Ка-226, «Ансат», Ка-62 и вообще любой другой отечественной авиатехники. Напомню, что кроме Airbus, Boeing, другие вышеперечисленная авиационная техника является российской.

В этот же день, 14 марта, президент РФ Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге у российских компаний и выдаче им отечественных СЛГ. Законом предусматривается внесение в Воздушный кодекс поправок, которые позволят авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и дадут возможность эксплуатировать самолёты на внутренних линиях. Данный закон устанавливает правовые основы для продолжения эксплуатации иностранных воздушных судов в стране.

Все сертификаты EASA «появились» в 2002 году…

А давайте переместимся лет этак на 30-40. На чем же летали жители СССР? Причем, ничего не знали про EASA, и выполняли авиаперевозки как внутренние, так и международные.

Был незаменимый труженик Ан-2, который мог произвести посадку на любое поле, как зимой, так и летом, для этого пилоты проходили специальный тренинг: «подбор площадки с воздуха». Почему был? Он и сейчас летает.

Далее идем по нарастающей: Ан-24, Як- 40, Як-42, Ил-18, Ту-134, Ту-154, и дальнемагистральный Ил-62. Все самолеты хорошо себя зарекомендовали, но с некоторыми «нюансами», например, Як-40 славился большим расходом топлива…

У России есть большие планы по развитию авиационного парка, но это будет через 3- 5- 10 лет…

А что сегодня?

Тратить ресурсы на возобновление производства устаревшей техники, это чисто мои мысли, тут нужно трезво рассчитать - стоит оно того или нет.

Я выскажу свое личное мнение, как пилот с более, чем тридцатилетним стажем…

Из новых проектов, заслуживает внимание «Ладога» с двигателем ТВ-7-117. Так же мне очень интересно, что стало с самолетом Ту-334? Насколько я знаю, он успешно прошел заводские испытания, приступил к летным, а потом куда-то пропал…

И меня немного удивляет, а почему не ведутся работы над небольшим сверхзвуковым пассажирским самолетом, ведь в ближайшее время он будет очень востребован.

У меня есть некоторые мысли, хотел бы поделиться, возможно, на всех новых самолетах нужно установить две обязательные кнопки: отключение автопилота и отключение компьютерного управления самолетом. Сейчас в Европе идет тенденция, учить пилота управлять компьютером, а компьютер уже управляет самолетом, и при сбоях компьютера пилот не знает и не умеет, что делать дальше. Это касается больше европейских пилотов, потому что некоторые модели самолетов, исключают возможность перейти на ручное управление, и европейские пилоты просто «не знакомы» с ручным управлением. А это не всегда хорошо. Мое личное мнение».