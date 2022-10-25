Политолог Суздальцев: «За российскими активами в ЕС выстроилась очередь»

Аргументы Недели → Общество 13+

25 октября 2022, 14:01 Антон Николаев

Фото: vk.com

Андрей Суздальцев считает, что если ЕС разработает законы о конфискации российских активов, то ответ России будет незамедлительным. Такое мнение политолог высказал изданию «Аргументы недели».

«Есть самый легкий путь, который катастрофичен для ЕС: Евросоюз объявляет России войну и конфисковывает ее активы. Естественно, Россия тоже отвечает и конфисковывает западные активы. Конечно, ЕС на это пойти не сможет. Второй вариант - создавать законодательство. Но его нужно создавать во всех странах союза, что очень сложно. Я хочу напомнить, что желающих, которые хотят воспользоваться российскими деньгами, полно: не только Украина считает себя российским наследником всего того, что находится в Европе, но и поляки, потребовавшие долю, также прибалты зашевелились».

Ранее глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что главной целью ЕС является конфискация активов России. Она уточнила, что будет создана экспертная группа, так как сейчас ЕС не обладает необходимой законодательной базой.