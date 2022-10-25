В Роскомнадзоре заявили, что работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) во вторник, 25 октября, сообщила, что работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается.
Пресс-служба Роскомнадзора проинформировала, что сегодня сбои в работе мессенджера наблюдаются во многих странах.
"Аналогичные масштабные сбои в работе сервисов признанной в РФ экстремистской организации Meta наблюдались неоднократно, в том числе в октябре 2021 года и в марте 2022 года", - указывается в сообщении службы.
Роскомнадзор в марте отмечал, что мессенджер является средством общения, а не источником распространения информации. Нарушающая российские законы риторика и материалы экстремистского характера будут допускаться среди пользователей Facebook, об этом сообщило руководство Meta.