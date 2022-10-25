Дмитрий Рогозин выбрал позывной «Космос», приехал в новые регионы России и сфотографировался с комбатами на передовой

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25 октября 2022, 12:42

Дмитрий Рогозин с комбатом, фото Telegram Рогозина

Бывший гендиректор госкорпопации "Росатом" Дмитрий Рогозин опубликовал фото с комбатами, с которыми подружился на передовой в новых регионах России. Судя по фото, которые Рогозин сделал с комбатами, у него позывной "Космос".

Он подписал снимки, опубликованные в Telegram-канале: "С комбатами Шахтером, Злым (батальоны Корпуса ДНР) и героем ДНР Абхазом (интербатальон "Пятнашка"), а также полковником Корпуса ДНР политруком Басуриным".

По словам Рогозина, мужчины, с которыми он подружился на передовой и в расположении частей, вызывают искреннее уважение. Он рассказал, что в недавнем прошлом они были гражданскими людьми. А сейчас - опытнейшие комбаты, умные, обстоятельные, грозные. "Вместе - горы свернем", - уверен Дмитрий Рогозин.

Днем ранее Рогозин сообщил, что находится в Запорожской области.