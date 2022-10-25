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Аргументы Недели Общество 13+

Ксения Собчак призвала провести обряд экзорцизма над Соловьевым после заявлений о жителях Екатеринбурга

, 13:20

Ксения Собчак призвала провести обряд экзорцизма над Соловьевым после заявлений о жителях Екатеринбурга
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала высказывание телеведущего Владимира Соловьева о жителях Екатеринбурга. Об этом информирует издание "ПолитЭксперт".

Ранее Владимир Соловьев сделал ряд резких высказывания в адрес жителей Екатеринбурга и Свердловской области. 

Собчак опубликовала в своих социальных сетях ролик с телеведущим и призвала читателей провести обряд экзорцизма над ним. 

«Нужен обряд экзорцизма, нужна святая вода, не знаю там, осиновый кол про запас. Он в следующее полнолуние покроется шерстью и выпрыгнет на Ленинградку резать кур и автомобилистов», — написала Собчак.

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