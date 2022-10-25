Освобождённый из плена военный ДНР рассказал, что сотрудники СБУ задавали вопросы про Крым и русский мир

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25 октября 2022, 09:26

Крым, фото: unsplash.com/photos/3sfl4B10pCM

В Службе безопасности Украины (СБУ) разработали опросник для военнопленных, в который включены вопросы о принадлежности Крыма и русском мире. Об этом рассказал освобождённый из украинского плена военнослужащий Донецкой Народной Республики Владислав Егильницкий.

Освобождённый из плена мужчина сообщил РИА Новости, что у СБУ есть не только опросник, но и анкета с вопросами про родителей, про родственников, какого они настроения, настроены ли они к России, об отношении к русскому миру, чей Крым и другие аналогичные вопросы.

Боец Егильницкий также указал, что в опроснике имеются вопросы личного характера. По его сведениям, украинские силовики интересуются отношением к России, мнением о президенте РФ Владимире Путине и спецоперации.

Владислав Егильницкий добавил, что ответы пленных сотрудники СБУ записывали, и после задержанные подписывали протоколы допроса.