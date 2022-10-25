Для СВО будет изготовлен малый тактический дрон МТ БЛА

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25 октября 2022, 09:36

Russian Defence Ministry/Global Look Press

Для специальной военной операции (СВО) будут произведены специальные дроны. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал директор по маркетингу и развитию Игорь Алексеев.

В беседе Алексеев указал, что на текущий и следующий год у компании в планах сделать производство более широким: выпускать от 200 дронов в месяц.

На данный момент, отмечает директор, компания занимается развитием малого тактического дрона МТ БЛА. Он оборудован «российским тепловизором, поворотной камерой, долгим стабильным временем полета в 40 минут при максимальной работе, скоростью полета до 120 км/ч, с возможностью установки лазерного дальномера и системы сброса, внешним компактным ретранслятором сигнала и другими комплектующими».