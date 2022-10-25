Командир морпехов Данилов рассказал о бое с украинскими диверсантами «до последнего магазина»

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25 октября 2022, 09:00

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и Александр Данилов, фото: Минобороны РФ

Герой России Александр Данилов, командир роты морской пехоты, вместе с еще одним командиром "до последнего магазина" вел бой с украинскими диверсантами, которые пытались передать сведения о замаскированной технике российских военных.

Телеканал "Звезда" опубликовал видео. По словам офицера, в район, где была замаскирована военная техника, проникла диверсионно-разведывательная группа украинских военных. Их было 20. Они вскрыли стоянку техники, расположение российских войск и пытались вернуться к своим и сообщить полученные сведения. По данным Данилова, при отходе украинские боевики сначала нарвались на двух командиров штурмовых групп, которые получили ранения, завязали с ними бой. "Далее диверсанты вышли на мой командно-наблюдательный пункт командира, на котором я находился вместе с командиром соседнего подразделения", - поведал Данилов.

Два офицера завязали бой с диверсантами, чтобы не дать им выйти к своим. Данилов говорит, что вдвоем с другим офицером они вели сковывающий диверсантов бой "до последнего магазина", ожидая прибытия штурмовых групп. В итоге было уничтожено десять националистов.