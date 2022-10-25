«Коммерсант»: крушение самолета Cу-30 в Иркутске могло произойти из-за отравления пилотов кислородом

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25 октября 2022, 08:25 Источник: Коммерсантъ

Су-30, фото: PJSC UAC/globallookpress.com

Крушение многоцелевого истребителя Су-30СМ в Иркутске могло произойти из-за отравления двух летчиков кислородом. По информации газеты "Коммерсантъ", причиной потери сознания и гибели двух пилотов Иркутского авиазавода, выполнявших в 23 октября испытательный полет Су-30СМ, скорее всего, стала неисправность системы обеспечения экипажа кислородом.

Привести к одновременному обмороку двух мужчин могли нехватка кислорода, его переизбыток или случайное попадание азота в дыхательную смесь.

Определить точную причину гибели пилотов судмедэкспертам будет сложно, так как кислород и азот содержатся в обычном воздухе.

По данным СКР, в возбужденном уголовном деле рассматриваются две версии падения Су-30: отказ авиатехники и ошибка экипажа.

По информации Восточного межрегионального следственного управления СКР на транспорте (ВМСУТ), будет проверяться и предположение о потере летчиками сознания из-за проблем с дыханием.

В ВМСУТ сказали, что пробы топлива и газа станут предметами химических исследований, а с телами погибших летчиков будут проведены судебно-медицинские экспертизы.