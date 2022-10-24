Выплатит ли Латвия деньги пенсионерам РФ с ВНЖ

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24 октября 2022, 20:59 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Пенсии гражданам РФ с видом на жительство в Латвии – большая нынче проблема… Они и так «тают» вместе с евро, а еще и санкции – не все банки принимают деньги из России…

Пенсионный фонд России (ПФР) столкнулся с трудностями при выплате пенсий некоторым россиянам. Из-за введенных на Западе санкций переводы от организации стали отклонять в зарубежных банках.

Как рассказали в ПФР, были возвращены платежи, предназначенные для 37 граждан России. Большинство из них направили заявления с новыми реквизитами.

Всего за рубежом находится около 124 тысяч россиян, которые получают пенсионные выплаты от России. Большинство из них – в Германии, Израиле и Абхазии. Немало их живет и в Латвии - более 10 тысяч человек.

Проблемы с выплатой пенсий появились в апреле после того, как западные страны начали вводить санкционные ограничения на транзакции с российскими банками. В этом же месяце правительство РФ утвердило новый регламент, согласно которому переводы можно осуществлять с помощью банковских организаций, которые не попали в черный список.

"Что касается Латвии, то местным получателям российских пенсий перечислили деньги за третий квартал текущего года", - сообщила пресс-секретарь Государственного агентства социального страхования (ГАСС) Ивета Дайне.

Пенсии выплачиваются один раз в квартал, и за третий квартал этого года их получат 10 878 российских пенсионеров.

Курс валют для российских пенсий установлен 18 августа 2022 года и составляет 61,83220 рубля за 1 евро. В целом в третьем квартале в виде пенсий будет выплачено 6 305 877 евро.

О выплатах в четвертом квартале пока не сообщалось.