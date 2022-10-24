Петренко: СК возбудил уголовное дело по факту падения самолета Су-30 в Иркутске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту падения в Иркутской области самолета СУ-30 на двухэтажный жилой дом. По предварительным данным, два лётчика-испытателя погибли, сообщает официальный сайт СК РФ.
По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ. Это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.
«Председатель СК России направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства и сотрудников судебно-экспертного центра СК России с целью оказания практической помощи в расследовании», – сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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