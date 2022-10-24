В Кировской области разыскали мужчину, потерявшегося в тайге

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24 октября 2022, 18:48 Ксения Калуга

Фото: pixabay.com

В Кировской области сотрудники полиции разыскали мужчину, потерявшегося в тайге. Об этом сообщает официальный сайт МВД России.



Мужчина покинул свой дом в деревне Чуваши и ушёл в неизвестном направлении. Его мать обратилась в отдел полиции и сообщила, что её сын может быть дезориентирован в пространстве.



В ходе расследования правоохранительные органы решили, что мужчина ушёл в тайгу. Группа полицейских со служебной собакой примерно в трех километрах от деревни на лесной дороге услышала звуки, похожие на рев. В нескольких десятках метров от дороги сотрудники полиции обнаружили лежащего на земле мужчину с признаками сильного переохлаждения. Пострадавшего на руках донесли до машины, привезли в деревню и передали подъехавшим медикам. У мужчины было диагностировано обморожение конечностей. В настоящий момент ему оказывается медицинская помощь.