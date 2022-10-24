В Кировской области разыскали мужчину, потерявшегося в тайге

В Кировской области сотрудники полиции разыскали мужчину, потерявшегося в тайге. Об этом сообщает официальный сайт МВД России.
Мужчина покинул свой дом в деревне Чуваши и ушёл в неизвестном направлении. Его мать обратилась в отдел полиции и сообщила, что её сын может быть дезориентирован в пространстве.
В ходе расследования правоохранительные органы решили, что мужчина ушёл в тайгу. Группа полицейских со служебной собакой примерно в трех километрах от деревни на лесной дороге услышала звуки, похожие на рев. В нескольких десятках метров от дороги сотрудники полиции обнаружили лежащего на земле мужчину с признаками сильного переохлаждения. Пострадавшего на руках донесли до машины, привезли в деревню и передали подъехавшим медикам. У мужчины было диагностировано обморожение конечностей. В настоящий момент ему оказывается медицинская помощь.
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