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Аргументы Недели Общество 13+

В Кировской области разыскали мужчину, потерявшегося в тайге

, 18:48

В Кировской области разыскали мужчину, потерявшегося в тайге
Фото: pixabay.com

В Кировской области сотрудники полиции разыскали мужчину, потерявшегося в тайге. Об этом сообщает официальный сайт МВД России.

Мужчина покинул свой дом в деревне Чуваши и ушёл в неизвестном направлении. Его мать обратилась в отдел полиции и сообщила, что её сын может быть дезориентирован в пространстве.

В ходе расследования правоохранительные органы решили, что мужчина ушёл в тайгу. Группа полицейских со служебной собакой примерно в трех километрах от деревни на лесной дороге услышала звуки, похожие на рев. В нескольких десятках метров от дороги сотрудники полиции обнаружили лежащего на земле мужчину с признаками сильного переохлаждения. Пострадавшего на руках донесли до машины, привезли в деревню и передали подъехавшим медикам. У мужчины было диагностировано обморожение конечностей. В настоящий момент ему оказывается медицинская помощь.

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