Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич высказался о «грязной бомбе»

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24 октября 2022, 17:52 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Министр иностранных дел Латвии, Эдгарс Ринкевич, высказался о телефонных звонках министра обороны РФ Сергея Шойгу министрам обороны других стран о «грязной бомбе»…

Честное слово, у меня сложилось такое ощущение, что правительство Латвии только и говорит о России – видимо, все внутренние проблемы самой страны решены, но остались только русские! Такого «внимания» к РФ у правительства Латвии, несомненно, болезненное!

Каждый Божий день, латышские СМИ публикуют комментарии, мнения, интервью, высказывания латышских политиков о России… И все никак не могут «привлечь» пристального внимания к своим персонам – а уж изощряются, право слово, добре.

Итак, Украина может применить «грязную бомбу»… Информация была перепроверена Россией, и это не пустые слова.

Ожидать, что Латвия отнесется с пониманием к подобной информации – пустое!

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что «это попытки России отвлечь внимание от атак на инфраструктуры Украины или же провокация».

«От России можно ожидать любых сценариев действий. У России достаточно ресурсов для ведения длительных военных действий, поэтому важно, чтобы Запад не расслаблялся в оказании помощи Украине – следует предоставить военную и финансовую помощь, чтобы Украина могла «перезимовать». Россия надеется на «усталость» Запада и пытается повлиять на общественное мнение», - заявил г-н Ринкевич.

Мнение латвийцев по данному поводу из социальных сетей:

«А, может, до Ринкевича дошло, что Украина уже отыгранная карта и следующий такой «сценарий» ждет Латвию?»

«А может ли Ринкевич ответить, а как эти «грязные бомбы» отразятся на дальнейшей судьбе Латвии?»

«Дипломат ЛГБТ Латвии советует не расслабляться! Вот мы и не расслабляемся, г-н Ринкевич – инфляция от 50%... Где же те развитые страны с их жалкими 10-15%? Вот как вы, г-н министр, из нас европейцев лепите! Мог ли я, простой рабочий, «коммунистами оккупированный», без платного здравоохранения, замученный, мечтать о такой жизни? «Слава» нашим вождям во главе с иностранным евреем Левитсом (президент Латвии-пр.ав), американским премьером Латвии Кариньшем и всем нацпатриотам, которые «борются» с политикой Кремля! Вы, затолкали нас головой в сортир! А как мы, латвийцы, «перезимуем»? Понятно как – завернемся в украинский флаг – поди, «согреет»…»