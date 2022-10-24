В Хабаровске открыли центр прототипирования

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

24 октября 2022, 17:51

На базе Хабаровского государственного института культуры открылся центр прототипирования. В России планируют открыть 25 таких центров, и краевая столица стала одним из первых городов, где проект уже реализуется.

В центре открыты студии производства аудио-, фото— и видеоконтента, сценарно-режиссерских технологий. Вскоре там будут доступны услуги гримёров, декораторов, хореографов и других специалистов. Власти Хабаровского края заверяют, что хабаровский центр получил одно из лучших технических оснащений на Дальнем Востоке. Первыми протестируют возможности студии преподаватели Хабаровского института культуры.



Ректор Хабаровского государственного института культуры Сергей Скоринов указал, что с появлением центра «творческие люди и организации получат больше возможностей в создании качественного контента».



- Идею можно воплотить как самостоятельно, так и с помощью специалистов. Центр прототипирования — это место коллективного и индивидуального творчества, - отметил ректор.



По нацпроекту «Придумано в России» на работу центра выделено 25 млн рублей.