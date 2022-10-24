Писатель Сергей Лукьяненко: «Если Красовский осознает свою вину, то кто я такой, чтобы его судить»

Сергей Лукьяненко осуждает слова журналиста Антона Красовского о необходимости «топить» или «сжигать» украинских детей за обвинения в адрес России. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».
- Как вы отреагировали на высказывания Красовского в эфире?
Я сразу сказал, что это недопустимые высказывания. Они играют против Антона Красовского, канала RT и России. Это не те методы, которыми можно бороться за умы, влияние. Я понимаю, что его высказывание было в каком-то полемическом задоре, пытаясь довести ситуацию до абсурда, но понятно, что такое любое высказанное слово может быть истолковано совершенно двояко. Это, конечно, было совершенно неверно с его стороны.
- Какое наказание заслуживает Красовский?
Я не юрист, я не могу брать на себя функции правоохранительных органов. Есть реакция, и я считаю, что это правильно. Не должны такие высказывания звучать в эфире госканала.
- Почему вы не ушли из эфира?
Я высказал свое несогласие. Уходить из эфира - это не метод. Бросить передачу и не донести то, что хочешь сказать - это неправильно. Честно говоря, я думал, что Красовский будет передачу править, так как это была запись. Конечно, какие-то вырвавшиеся у него неадекватные высказывания он уберет. Почему этого не было сделано, я не знаю. Жаль, так как можно было говорить о серьезных вещах, и мы даже иногда о них говорили, а из-за его высказываний ушло все в отрицательную сторону.
- Нужно ли его прощать за такие высказывания?
Человек должен сам осознать, что такие методы, которые он предложил, нельзя их предлагать даже в шутку, в задоре, в полемике, гиперболе. Если он это реально осознает, то кто я такой, чтобы его судить.
Ранее журналист Антон Красовский принес извинения за слова в адрес украинских детей, когда он брал интервью у писателя Сергея Лукьяненко. Красовский попросил прощения у зрителей и у главреда RT Маргариты Симоньян.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Сенатор Бондарев считает, что в случае победы республиканцев на выборах в США, Украина может лишиться военной помощи
- #ЗАУГЛОМ Академик Ткачук. После конфликта на Украине оружием Судного Дня станет биологическое
- 16:41 Золотодобывающая компания заплатит более 20 млн рублей за загрязнение реки Адамиха
- 15:53 Актер и режиссер Тесля-Герасимов сообщил, что иконы Божьей Матери и Николая II провезут по боевым позициям в зоне СВО
- 15:28 Писатель Сергей Лукьяненко: «Если Красовский осознает свою вину, то кто я такой, чтобы его судить»
- 14:25 Правительство РФ сообщило, что призванным в рамках частичной мобилизации предпринимателям окажут правовую поддержку
- Telegram | (Подписаться) ФСО сообщила о проведении плановых тактических учений в Москве