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Аргументы Недели Общество 13+

Писатель Сергей Лукьяненко: «Если Красовский осознает свою вину, то кто я такой, чтобы его судить»

, 15:28

Писатель Сергей Лукьяненко: «Если Красовский осознает свою вину, то кто я такой, чтобы его судить»
Фото: tvcenter.ru

Сергей Лукьяненко осуждает слова журналиста Антона Красовского о необходимости «топить» или «сжигать» украинских детей за обвинения в адрес России. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

 - Как вы отреагировали на высказывания Красовского в эфире?

Я сразу сказал, что это недопустимые высказывания. Они играют против Антона Красовского, канала RT и России. Это не те методы, которыми можно бороться за умы, влияние. Я понимаю, что его высказывание было в каком-то полемическом задоре, пытаясь довести ситуацию до абсурда, но понятно, что такое любое высказанное слово может быть истолковано совершенно двояко. Это, конечно, было совершенно неверно с его стороны.

 - Какое наказание заслуживает Красовский?

Я не юрист, я не могу брать на себя функции правоохранительных органов. Есть реакция, и я считаю, что это правильно. Не должны такие высказывания звучать в эфире госканала.

 - Почему вы не ушли из эфира?

Я высказал свое несогласие. Уходить из эфира - это не метод. Бросить передачу и не донести то, что хочешь сказать - это неправильно. Честно говоря, я думал, что Красовский будет передачу править, так как это была запись. Конечно, какие-то вырвавшиеся у него неадекватные высказывания он уберет. Почему этого не было сделано, я не знаю. Жаль, так как можно было говорить о серьезных вещах, и мы даже иногда о них говорили, а из-за его высказываний ушло все в отрицательную сторону.

 - Нужно ли его прощать за такие высказывания?

Человек должен сам осознать, что такие методы, которые он предложил, нельзя их предлагать даже в шутку, в задоре, в полемике, гиперболе. Если он это реально осознает, то кто я такой, чтобы его судить.

Ранее журналист Антон Красовский принес извинения за слова в адрес украинских детей, когда он брал интервью у писателя Сергея Лукьяненко. Красовский попросил прощения у зрителей и у главреда RT Маргариты Симоньян.

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