Сегодня отмечается День подразделений специального назначения

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24 октября 2022, 12:40 Татьяна САВКИНА

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24 октября - профессиональный праздник военнослужащих подразделений специального назначения Вооруженных Сил.

Началом истории частей специального назначения в России принято считать создание в 1918 году частей особого назначения - ЧОН. Подчинялись они ВЧК и предназначались для борьбы с басмачеством в Средней Азии и повстанцами на территории Российской Республики.

В дальнейшем спецчасти находились в подчинении НКВД, МГБ, КГБ.

24 октября 1950 года военный министр СССР, маршал Советского Союза А.М. Василевский издал директиву, предписывающую сформировать 46 рот специального назначения штатной численностью по 120 человек. Другими словами, был создан армейский спецназ.

Спецназ создавался на основе опыта Великой Отечественной войны. На примерах разведчиков военных лет было воспитано не одно поколение спецназовцев. Да и в практику боевой учебы первоначально был положен опыт действий разведывательно-диверсионных групп в годы войны.

Части специального назначения на постоянной основе были широко развернуты под эгидой Главного разведывательного управления - ГРУ Генерального штаба.

В 1970-1980-е годы в армии насчитывалось 13 бригад спецназа. В этот период активные действия происходили в Анголе, Мозамбике, Эфиопии, Никарагуа, на Кубе, во Вьетнаме. Затем – Афганистан, Чечня.

С течением времени структура и количественный состав армейского спецназа менялись не один раз, но суть его предназначения, в принципе, оставалась всегда одной и той же.

В настоящее время подразделения специального назначения — это военизированные формирования ФСБ, МВД, Нацгвардии, МО, МЧС, Минюста и других федеральных органов государственной власти (отряды, группы, усиленные группы), имеющие собственные условные наименования — «Альфа», «Вымпел», 604 Центр специального назначения внутренних войск МВД РФ (созданный на базе отрядов «Витязь» и «Русь») и другие.

В зависимости от ведомственной принадлежности эти формирования решают свои задачи: разведка или контрразведка, диверсионная, антидиверсионная или антитеррористическая деятельность, поиск, захват или уничтожение террористов, освобождение заложников или спасательная операция, обеспечение общественной безопасности, охрана особо важных объектов.

Основной особенностью подразделений специального назначения является их относительно небольшой состав, отличная подготовка, инициативность, согласованность действий; умелое использование ударных и маневренных возможностей вооружения, военной техники.

Хотя каждое из подразделений специального назначения федеральных органов России имеет свою дату создания и свою историю, но есть и общий их праздник - День подразделений специального назначения.